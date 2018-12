Manovra, Durigon: Nessun paletto che sposti avanti quota 100

di acp/npf

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Nessun paletto che sposti in avanti quota 100. Chi avra' 62 anni di eta' e 38 di contributi l'anno prossimo potra' andare in pensione. Sarebbe una presa in giro". Così il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon a margine della presentazione del rendiconto sociale 2017 Inps.

