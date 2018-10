Manovra, Draghi: "Fiducioso che le parti troveranno compromesso"

"Non bisogna drammatizzare". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in una conferenza stampa a Bali. "Bisogna stare tranquilli, abbassare i toni e avere fiducia in un compromesso", ha detto Draghi in merito alla manovra italiana e alle regole Ue.

