Manovra, Dombrovskis: Serve correzione considerevole

di sgl

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "C'è qualche margine di discussione" tra Ue e Roma sulla manovra di bilancio presentata dal governo italiano, "ma in ogni caso vale la pena notare che il bilancio italiano devia in misura considerevole dalle regole, e dunque serve una correzione considerevole". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, intervistato da Bloomberg Tv in vista dell'Eurogruppo che oggi discuterà anche della legge di bilancio italiana. "Abbiamo richiesto una revisione", ha aggiunto Dombrovskis, la Commissione "è impegnata in una discussione con l'Italia e spera di raggiungere un risultato costruttivo. Stiamo cercando di convincere le autorità italine che il loro approccio è controproducente anche per l'economia italiana".

