Deficit al 2,4%, Moscovici avverte l'Italia: "Quando un Paese si indebita si impoverisce"

All'indomani del varo del Def con obiettivo deficit al 2,4% dall'Europa arriva il primo monito. Il progetto di legge di bilancio italiano per il 2019 "appare fuori dai paletti" delle regole comuni europee, afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici."Non abbiamo alcun interesse ad aprire una crisi tra l'Italia e la Commissione, ma abbiamo anche l'interesse che l'Italia riduca il suo debito pubblico, che rimane esplosivo. Rilanciare quando c'è un debito molto alto, finisce per ritorcersi contro chi lo fa", aggiunge Moscovici.

E assicura: "Voglio continuare il dialogo con le autorità italiane, dicendo ancora una volta che rispettare le regole non è una cosa che fanno per noi ma per loro, perché quando un Paese si indebita si impoverisce". Anche il ministro Luigi Di Maio non ha intenzione di interrompere il dialogo: "Con le istituzioni europee vogliamo interloquire e non andare allo scontro. Abbiamo deciso di aiutare una parte di popolazione in difficoltà. Ma non dobbiamo mettere in rapporto cittadini e regole europee". E sulle parole del commissario Ue, il vicepremier è tranquillo. "È stato un intervento interlocutorio, sono legittime preoccupazioni ma il governo si è impegnato a mantenere il 2,4% in tre anni Abbiamo intenzione di ripagare il debito, vi assicuro che il debito scenderà", rassicura.

Per quanto riguarda le sanzioni, Moscovici annuncia: "Sono teoricamente possibili perché sono previste dai trattati, ma io non sono nello spirito delle sanzioni, non lo sono mai stato. Farò in modo che nel mio dialogo con le autorità italiane, che inizierà da ora, si garantisca che l'Italia sia in grado di rimanere nello spirito comune". Sottolineando che "le regole hanno un obiettivo comune sia per l'Italia, sia per la Francia, sia per l'intera zona euro: se il debito pubblico aumenta, in quel momento, creiamo una situazione di instabilità".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata