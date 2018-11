Manovra, Dbrs: Non atteso miglioramento crecita

di abf

Roma, 2 nov. (LaPresse) - "L'economia sembra già rallentare sulla scia di condizioni esterne meno favorevoli, minore fiducia delle imprese e tassi di interesse più elevati. In questo contesto, Dbrs non prevede un miglioramento sostanziale della crescita italiana nel breve termine , ad esempio nei prossimi trimestri, e l'economia potrebbe risentirne negativamente". Così in una nota l'agenzia di rating canadese Dbrs. "Il problema principale è se il governo possa formulare e realizzare un'agenda pro-occupazione che sostenga, piuttosto che invertire, la performance di crescita dell'Italia", continua.

