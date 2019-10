Manovra, da Upb ok a previsioni 2019-2020 ma vede fattori di rischio

di mbb/abf

Roma, 8 ott. (LaPresse) - L'Ufficio parlamentare di bilancio "ha validato il quadro macroeconomico programmatico 2019-2020" contenuto nella Nota di aggiornamento al Def, evidenziando però "rilevanti fattori di rischio". Lo ha detto il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Giuseppe Pisauro, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Negli ultimi 6 anni, ha spiegato Pisauro, il suo Ufficio ha dato la validazione per 4 volte, mentre non l'ha fatto in due casi.

