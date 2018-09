Manovra, Conte: Sentito Mattarella, Colle non è coltraltare governo

di dab/ntl

Roma, 28 set. (AWE/LaPresse) - "Ieri ho sentito il capo dello Stato, sia prima che dopo il Cdm: l'ho cercato per illustrargli le deliberazioni che avremmo adottato in Consiglio. Gli ho esposto nel dettaglio le linee della manovra, lui ha ascoltato con interesse". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, in un punto stampa all'esterno di Palazzo Chigi. "Il dialogo con il Colle assolutamente proficuo, e ne approfitto per sottolineare che il Quirinale non è un contraltare del governo", aggiunge.

