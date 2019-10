Manovra, Conte a sindacati: Vogliamo lavorare fianco a fianco

di abf/npf

Roma, 7 ott. (LaPresse) - "Non vogliamo lavorare in maniera autorefenziale, ma fianco a fianco con voi. Riteniamo prezioso il contributo delle parti sociali. siamo qui per continuare il nostro dialogo". È quanto avrebbe detto il premier Giuseppe Conte ai sindacati durante l'incontro a P.Chigi, secondo quanto riferiscono fonti presenti alla riunione.

