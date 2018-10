Manovra, Confindustria: Senza coperture no misure, rischio deficit più alto

di abf/npf

Roma, 3 ott. (LaPresse) - "Accrescere l'obiettivo di deficit programmato al 2,4% difficilmente consentirà di avere i margini per attuare le misure di policy delineata dal governo senza adeguate coperture". Secondo il rapporto 'Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica' del Centro Studi di Confindustria, "La manovra lorda sarà imponente. Se le coperture non saranno ben definite si rischia ex post un rapporto deficit/Pil più alto".

