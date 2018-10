Manovra, Cdm: Cedolare affitti al 21% per negozi-capannoni

di abf

Roma, 16 ott. (LaPresse) - Flat tax al 21 per cento sui nuovi contratti di affitto, anche commerciali. Nella manovra si prevede infatti una cedolare fissa al 21 per cento anche sui nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, come i capannoni. E' quanto si legge in un comunicato del Cdm.

