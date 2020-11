Manovra, Bonomi: Ancora no bozza, tempi ok troppo stretti

di fct

Milano, 11 nov. (LaPresse) - "Noi avevamo detto fin da giugno scorso che il Recovery Fund è una grande opportunità ma che ci sarebbe voluto un anno prima che potesse arrivare l'acconto. Quindi dobbiamo sì avere grande attenzione al Recovery Fund, ma focalizzarci su ciò che serve subito al Paese. E la manovra di Bilancio è lo strumento cardine" per gli interventi immediati a supporto del Paese. E' quanto ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento al World Manufacturing Forum 2020.

"Non posso non rilevare - ha aggiunto - che al momento non abbiamo una bozza di manovra su cui discutere. Immagino quindi che i tempi saranno ristretti per l'approvazione e che il Parlamento sarà costretto al voto di fiducia. Questo ultimamente sta avvenendo troppo spesso. Credo che dobbiamo intervenire subito per il rilancio e la crescita, perché il debito/Pil quest'anno sta salendo verso il 170%. E' comprensibile perché siamo in un momento di crisi ma prima o poi quel debito andrà restituito".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata