Manovra, Boeri: Mancano risorse per quota 100 nel 2020-21

di lal/vsc

Milano, 15 nov. (LaPresse) - Per quota 100 sulle pensioni "mancano risorse per il 2020 e il 2021". Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a margine di un evento organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi all'Università Bocconi di Milano. "Secondo tutte le nostre simulazioni - spiega Boeri-, costa in alcuni casi un terzo in più e in altri casi addirittura due volte in più rispetto al primo anno". Il presidente dell'Inps evidenzia che "eppure, nella legge di bilancio, è previsto che la dotazione del fondo che paga quelle pensioni è praticamente la stessa e vari di poche centinaia di milioni: 6,7 miliardi nel 2019 e 7 miliardi nel 2020 e 2021".

