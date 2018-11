Manovra, Boeri: "Mancano le risorse per quota 100 nel 2020 e 2021". Salvini: "Dimettiti e candidati col Pd"

L'allarme del presidente dell'Inps: "Secondo le nostre simulazioni costa in alcuni casi addirittura due volte in più rispetto al primo anno"

Per quota 100 sulle pensioni "mancano risorse per il 2020 e il 2021". È l'allarme lanciato dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, a margine di un evento organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi all'Università Bocconi di Milano. "Secondo tutte le nostre simulazioni - ha spiegato Boeri - costa in alcuni casi un terzo in più e in altri casi addirittura due volte in più rispetto al primo anno". Il presidente dell'Inps ha evidenziato che "eppure, nella legge di bilancio, è previsto che la dotazione del fondo che paga quelle pensioni è praticamente la stessa e vari di poche centinaia di milioni: 6,7 miliardi nel 2019 e 7 miliardi nel 2020 e 2021".

"Il governo si è posto come obiettivo quello di aumentare i pensionati. Quando si chiede perché si vogliano aumentare i pensionati, ci viene detto che serve per incrementare il tasso di occupazione dei giovani, ma se questo è l'obiettivo allora bisogna abbassare le tasse sul lavoro e creare occupazione e non capisco cosa c'entrino le pensioni - ha continuato il presidente dell'Inps - A seguito del forte calo di nascite e dei flussi migratori regolari, abbiamo avuto un peggioramento dello scenario demografico che ci porta a vedere come nel 2050 il rapporto sarà di un lavoratore rispetto a un pensionato, quindi un contribuente pagherà una pensionato". Per il numero uno dell'istituto previdenziale "è indispensabile fare qualcosa per invertire questa tendenza. Servono politiche per le nascite e un incremento dell'occupazione e dei flussi migratori regolari".

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non ci sta: "Il presidente dell'Inps Boeri è in perenne campagna elettorale: ha stufato. Si dimetta, si candidi col Pd alle Europee e la smetta di diffondere ignoranza e pregiudizio".

