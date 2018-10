Manovra, Boccia: Standard and Poor's? Prevedibile, debolezza per crescita

di fbg/ect

Firenze, 27 ott. (LaPresse) - Il giudizio di Standard and Poor's "era prevedibile, il messaggio è chiaro: c'è una debolezza nella manovra sul fronte della crescita, che dà un'incoerenza anche alle dichiarazioni del governo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, oggi a Firenze, a margine della festa del quotidiano 'Il Foglio', in corso a Palazzo Vecchio. "Lo stesso governo - ha aggiunto Boccia - dice che attraverso la crescita rende sostenibile questa manovra. Le indicazioni che vengono da tanti, al di là delle lettere delle agenzie di rating, sono quelle di definire un'analisi di impatto, cioè qual è l'effetto sull'economia reale, quindi sulla crescita reale di questa manovra. Alcuni segnali sembrano non andare in questa direzione, il depotenziamento di Industria 4.0, la chiusura di alcuni cantieri, che fine farà la Torino-Lione, la Pedemontana, il terzo valico, come si fa a crescere se si rallentano alcuni cantieri e si depotenziano alcuni aspetti legati alla crescita. In più il reddito di cittadinanza, che come concetto è un fatto giusto perché bisogna ridurre i divari nel Paese, ma come si fa a immaginare che si può perdere il reddito di cittadinanza dopo aver rinunciato a tre proposte di lavoro in un Sud in cui se ti arriva una proposta è già un miracolo?".

