Manovra, Boccia: Rischio aumento debito pubblico-2-

di fbg/ect

Firenze, 27 ott. (LaPresse) - "Il secondo elemento evidente - ha aggiunto - è che occorre un dialogo serrato con l'Europa, occorre far capire all'Europa che sulla crescita si gioca una grande sfida, ma non si può dire che si accetta il dialogo, però non ci si muove su nulla perché il dialogo parte già con questo pregiudizio. Dopodiché questo governo pone una questione di metodo condivisibile, dice che si può superare la regola, sforarla purché ci sia crescita. Dimostri nei fatti che c'è crescita". Per Boccia "gli industriali possono spingere il governo a fare scelte per la crescita se il governo vuole interloquire e dialogare e cercare di capire, passando dalle criticità alle soluzioni. C'è anche un problema di rapporto dei corpi intermedi con lo Stato. Ci sono molte criticità sia sul merito che sul metodo".

