Manovra, Bankitalia avverte: "L'aumento dello spread ci è già costato 1,5 miliardi in sei mesi"

Bankitalia torna a criticare la manovra, concentrandosi sui rischi derivanti dall'innalzamento dello spread e da una politica di bilancio espansiva. Una serie di cause, "non ultimo il conflitto con gli organi dell'Unione europea sul rispetto delle regole comuni", hanno "considerevolmente innalzato i tassi di interesse che la Repubblica paga sul proprio debito". E "questo aumento è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di interessi in più negli ultimi sei mesi, rispetto a quanto si sarebbe maturato con i tassi che i mercati si aspettavano ad aprile; costerebbe 5 miliardi nel 2019 e circa 9 nel 2020, se i tassi dovessero restare coerenti con le attuali aspettative dei mercati", avverte Luigi Federico Signorini, vicedirettore di Banca d'Italia, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio.

"Una politica di bilancio espansiva, pur utile in fasi cicliche particolarmente avverse, non garantisce la crescita nel medio termine e può metterla in pericolo a lungo andare", aggiunge Signorini, ricordando che "tra il 2000 e il 2006, prima della crisi finanziaria globale, l'Italia ha effettuato un'espansione di bilancio di quasi cinque punti percentuali del prodotto, contro un punto nel resto dell'area. Nello stesso periodo il tasso di crescita medio della nostra economia è stato dell'1,5 per cento, contro il 2,3 per cento del resto dell'area".

"In quegli anni, al peggioramento dell'avanzo primario, sceso da quasi il quattro a meno dell'uno per cento, ha fatto riscontro l'interruzione del percorso di riduzione del rapporto tra debito e prodotto che, dopo essere diminuito di 12 punti percentuali nei sei anni precedenti, è rimasto sostanzialmente stablare quelle di condono fiscale, potrebbero determinare disincentivi all'adempimento regolare degli obblighi tributari" e "andrebbero quindi considerate con molta attenzione".



