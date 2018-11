Manovra, Bankitalia: Aumento spread ci è già costato 1,5mld in più

di mbb/abf

Roma, 9 nov. (LaPresse) - Una serie di cause, "non ultimo il conflitto con gli organi dell'Unione europea sul rispetto delle regole comuni", hanno "considerevolmente innalzato i tassi di interesse che la Repubblica paga sul proprio debito". E "questo aumento è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di interessi in più negli ultimi sei mesi, rispetto a quanto si sarebbe maturato con i tassi che i mercati si aspettavano ad aprile; costerebbe 5 miliardi nel 2019 e circa 9 nel 2020, se i tassi dovessero restare coerenti con le attuali aspettative dei mercati". Così Luigi Federico Signorini, vicedirettore di Banca d'Italia, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio.

