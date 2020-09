Made in Italy, Federcanapa: Puntare su green deal, canapa può aprire strada-2-

Milano, 10 set. (LaPresse) - "L'Eiha intende concentrarsi in particolare sul nuovo quadro politico, evidenziando come la canapa possa offrire un contributo fondamentale al potenziamento di soluzioni innovative in grado di accelerare la transizione verso un modello di crescita rigenerativa che restituisca al pianeta più di quanto viene sottratto", continua il comunicato. Questo modello, spiega Federcanapa, "garantisce diverse migliaia di nuovi posti di lavoro verdi e destinati a lavoratori altamente qualificati nelle aree rurali e in ambito produttivo. Tuttavia, molte complicazioni e ostacoli impediscono alla canapa di ricoprire il ruolo che merita all'interno delle nostre economie. E` ancora presente un generalizzato malinteso, derivante da una mancanza di conoscenze rispetto a questa pianta versatile che si adatta perfettamente a un modello di crescita qualitativa e sostenibile". Secondo Federcanapa è quindi "necessario un sostegno rilevante, sincero e trasparente da parte dei governi, delle parti interessate e dei cittadini per avviare finalmente la #hemprevolution, di cui la società, l'ambiente e l'economia beneficeranno in modo permanente".

