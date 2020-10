Lvmh, nuovo accordo per Tiffany: prezzo scende a 131,5 dollari per azione

di fct

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Lvmh ha raggiunto un accordo per acquisire Tiffany al prezzo di 131,5 dollari per azione. E' quanto riferisce il gruppo francese in una nota. Il prezzo pattuito è inferiore ai 135 dollari per azione stabiliti nell'accordo dello scorso novembre. Gli altri termini dell'operazione restano invece invariati. Tiffany e Lvmh hanno inoltre concordato di risolvere le controversie legali pendenti presso la Delaware Chancery Court.

