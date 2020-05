Lufthansa, Vestager: Non creiamo ostacoli per supporto Germania

di fct

Milano, 29 mag. (LaPresse) - "No, non creiamo ostacoli" alla Germania sulla compagnia aerea Lufthansa. Vogliamo solo garantire che non si distorca la concorrenza". Lo ha detto Margrethe Vestager, commissaria europea alla Concorrenza e vicepresidente della Commisisone Ue, rispondendo a una domanda in conferenza stampa. "Perché l'economia riprende, ci saranno dei concorrenti quindi bisogna riequilibrare e far sì che il mercato interno funzioni. E c'è un ampio consenso su questo", ha continuato Vestager. "Abbiamo chiesto un rimedio per poter preservare condizioni paritarie per tutti" e questo "vale allo stesso modo per tutti i tipi di impresa e gli Stati membri", ha chiarito la commissaria Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata