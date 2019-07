Lufthansa, nel I semestre perdita di 116 milioni di euro

di vsc

Milano, 30 lug. (LaPresse) - Nel primo semestre Lufthansa ha realizzato una perdita netta di 116 milioni di euro, che si confronta con l'utile netto di 713 milioni dell'anno precedente. Questo a causa anche di una rivalutazione del rischio fiscale in Germania per la quale sono stati richiesti accantonamenti per 340 milioni di euro. Lo rende noto la compagnia aerea tedesca, chenella prima metà dell'anno ha visto i ticavi totali crescere del 3% a 17,5 miliardi e l'Ebit adjusted scendere a 418 milioni dai precedenti 1,05 miliardi. Gli alti prezzi dei carburanti, si legge nella nota che accompagna i risultati, hanno aggiunti un peso di 450 milioni sui costi del gruppo.

