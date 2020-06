Lufthansa, da Commissione Ue ok a ricapitalizzazione per 6 mld

di fct

Milano, 25 giu. (LaPresse) - La Commissione europea ha approvato il piano della Germania di ricapitalizzare con 6 miliardi di euro Deutsche Lufthansa, società madre del gruppo Lufthansa. Lo comunica l'esecutivo di Bruxelles in una nota, ricordando che la misura è stata approvata nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020, modificato il 3 aprile e l'8 maggio 2020. La Commissione sottolinea inoltre come saranno necessarie misure aggiuntive per preservare la concorrenza, tra cui la cessione di un massimo di 24 slot per giorno negli aeroporti di Francoforte e Monaco e delle correlate attività.

