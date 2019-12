Liguria, Aspi: Da Cda profonde scuse e rammarico per crollo galleria A26

di dab

Roma, 31 dic. (LaPresse) - "Il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia, che si è riunito oggi in seduta straordinaria per una disamina dei recenti avvenimenti, ha espresso le sue più profonde scuse e il proprio rammarico per quanto accaduto nella galleria Bertè e ha rinnovato il pieno sostegno al proseguimento delle iniziative di verifica e manutenzione che la società sta attuando". È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito internet di Aspi.

