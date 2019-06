Libra, Facebook annuncia portafoglio digitale: lancio nel 2020

di vsc

Milano, 18 giu. (LaPresse) - Nel giorno in cui viene presentata la nuova criptovaluta Libra, e in cui vengono infine svelati tutti i membri fondatori del progetto, Facebook rende noti i suoi piani per quanto riguarda Calibra, una nuova affiliata del gruppo che si pone l'obiettivo di "fornire servizi finanziari che consentano alle persone di accedere e partecipare alla rete di Libra". Il primo prodotto che verrà proposto dalla nuova società, si legge in una nota della società fondata da Mark Zuckerberg, sarà un portafoglio digitale, il cui lancio è previsto nel 2020.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata