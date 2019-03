Leonardo, utile +83% nel 2018 a 510 mln, dividendo a 0,14 euro

di lal

Milano, 13 mar. (LaPresse) - Il colosso italiano della difesa Leonardo chiude il 2018 con un utile netto in crescita dell'83% a 510 milioni di euro, a fronte dei 279 milioni di un anno prima, sulla spinta di maggiori volumi e profittabilità registrata nella divisione Elicotteri e della buona performance della divisione Velivoli. Lo annuncia una nota. Il cda propone un dividendo di 0,14 euro per azione, in linea con quanto distribuito ai soci per l'esercizio 2017.

