Leonardo, Profumo: Promesse mantenute, risultati sopra aspettative

di fct

Milano, 30 gen. (LaPresse) - "Stiamo portando avanti il piano industriale mantenendo le promesse, con risultati in linea o superiori alle aspettative". Lo ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, commentando i risultati preliminari del gruppo, che vedono ordini e ricavi al di sopra della guidance. "Grazie ai successi commerciali, stiamo accelerando la crescita della top-line, confermando il percorso che conduce al miglioramento dell'Ebita e della generazione di cassa", ha aggiunto Profumo. "Stiamo inoltre investendo in persone, competenze e tecnologie innovative per supportare la crescita sostenibile di lungo periodo e la creazione di valore", ha concluso il ceo.

