Leonardo, Profumo: Non rivediamo assolutamente piano investimenti

di fct

Milano, 15 lug. (LaPresse) - "Abbiamo sospeso la guidance del 2020 perché la visibilità è troppo bassa", ma "siamo ottimisti: l'azienda ha reagito in modo fortissimo, stiamo lavorando a pieno ritmo. Non rivediamo assolutamente i nostri piani di investimento, sia nell'innovazione - in Leonardo Labs dove la parte digitale è significativa - sia a livello fisico". Lo ha detto l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, partecipando a una tavola rotonda in occasione della presentazione del Libro Bianco sull'Economia Digitale. "Noi imprenditori - ha continuato il manager - ci lamentiamo sempre che la produttività del Paese è bassa, scordandoci che la facciamo noi". In generale "il fatto di non poter viaggiare genera qualche problema" a Leonardo, perché si tratta di un'azienda "che vende l'86% in giro per il mondo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata