Leonardo, nel 2019 utile sale del 61% a 822 mln, ricavi a 13,8 mld

di fct

Milano, 12 mar. (LaPresse) - Il gruppo Leonardo chiude il 2019 con un utile netto di 822 milioni di euro, in crescita del 61%, ricavi in aumento del 12,6% a 13,8 miliardi, un Ebitda in crescita del 12% a 1,3 miliardi e un indebitamento netto di gruppo di circa 2,8 miliardi. E' quanto riferisce il gruppo nella nota che accompagna i conti del 2019. Il cda propone un dividendo di 0,14 euro per azione, in linea con il 2018. "L'andamento dell'emergenza" coronavirus, "qualificata come 'pandemia' dall'Oms, accompagnato dalle incertezze legate agli ulteriori sviluppi in termini di impatto sulla salute pubblica e, conseguentemente, sul tessuto produttivo, economico e sociale del Paese non permetta allo stato attuale ogni approssimazione di quantificazione degli effetti sull'andamento 2020 del gruppo", commenta Leonardo.

