Leonardo, contratto con Difesa Usa vale 648,1 mln dollari al 2024

di lal

Milano, 14 gen. (LaPresse) - Il valore totale del contratto vinto con la Difesa Usa da Leonardo, che oggi ha annunciato che piazzerà 32 elicotteri TH-73A per 176,5 milioni di dollari, è di 648,1 milioni per l'acquisto nel complesso di 130 elicotteri TH-73A tra il 2020 e il 2024. Lo precisa una nota della Us Navy. Il nuovo elicottero soddisferà i requisiti di addestramento avanzato per la Marina, il corpo dei Marines e la Guardia Costiera a stelle e strisce fino al 2050. "La giornata di oggi segna un grande sforzo di squadra per procurarsi e fornire un addestratore di elicotteri alla prossima generazione di piloti", commenta James F. Geurts, assistente segretario della Marina per ricerca, sviluppo e acquisizione.

