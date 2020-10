Lavoro, Istat: Tasso disoccupazione scende al 9,6% a settembre

di fct

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Il tasso di disoccupazione scende al 9,6% a settembre, in calo di 0,1 punti percentuali su base annua. E' quanto rende noto l'Istat in una nota. Il tasso di disoccupazione giovanile (tra i 15 e i 24 anni) si attesta al 29,7%. In aumento su base annua del 2,5% gli inattivi che si attestano a 13.562 mila unità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata