Istat: disoccupazione scesa a 9,7% ad agosto sui livelli di inizio 2012

Ad agosto il tasso di disoccupazione scende al 9,7% (-0,4 punti percentuali su base mensile), riportandosi sui livelli di inizio 2012. Lo rileva l'Istat, segnalando contestualmente un lieve aumento della componente giovanile, che si attesta al 31% in progresso di due decimi di punto percentuale.

Dopo il calo dei due mesi precedenti, la stima degli occupati ad agosto 2018 torna a crescere (+0,3% su base mensile, pari a +69 mila unità), col tasso di occupazione che raggiunge il 59%. La crescita dell'occupazione rispetto a luglio, indica l'istituto, riguarda donne e uomini e si distribuisce tra le persone maggiori di 25 anni.

Nell'ultimo mese si stima una crescita dei dipendenti: i permanenti recuperano parzialmente il calo dei due mesi precedenti (+50 mila a 14,9 milioni, +0,3%), quelli a termine continuano a crescere (+45 mila a 3,14 milioni, +1,5%), mentre calano gli indipendenti (-26 mila a 5,32 milioni, -0,5%). Nei dodici mesi la crescita occupazionale si concentra fortemente tra i lavoratori a termine (+12,6%, +351 mila), in lieve ripresa anche gli indipendenti (+0,2%, +11 mila), mentre calano i dipendenti permanenti (-0,3%, -49 mila).

"Quindi il #JobsAct ha portato per la prima volta dopo anni la disoccupazione sotto il 10%. Siamo partiti dal 13.2% e adesso siamo al 9.7%. Ora vedremo che succede appena Di Maio abolisce la povertà #Istat", ha scritto su Twitter l'ex premier e segretario Pd Matteo Renzi.

"Adesso comunque Di Maio ci ha detto di aver abolito la povertà e introdotto il reddito di cittadinanza, quindi non ci sarà più bisogno di seguire i dati Istat - ha aggiunto Renzi su Facebook - Ma per chi continua a credere alla realtà e non alle #FakeNews di RoccoCasalino, la disoccupazione sotto il 10% è una buona notizia. Viva l'Italia che lavora e non vive di assistenzialismo".

