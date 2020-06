Lavoro, Istat: Covid rallenta ricerca lavoro, soprattutto donne -30,6%

di fct

Milano, 3 giu. (LaPresse) - Frena il tasso di disoccupazione in Italia ad aprile. Il tasso di disoccupazione, rileva Istat, nel mese scende al 6,3%, in calo di 1,7 punti percentuali rispetto a marzo. Le persone in cerca di lavoro (-23,9% pari a -484mila unità) diminuiscono maggiormente tra le donne (-30,6%, pari a -305 mila unità) rispetto agli uomini (-17,4%, pari a -179 mila), con un calo in tutte le classi di età e, tra i giovani, al 20,3% (-6,2 punti).

