Lavoro, Istat: Ad aprile disoccupazione stabile al 10,2%

di lal

Milano, 4 giu. (LaPresse) - Il tasso di disoccupazione in Italia ad aprile è stabile al 10,2% rispetto a marzo e in calo di 0,7 punti percentuali rispetto ad aprile 2018. Lo rileva l'Istat, che precisa che le persone in cerca di occupazione sono in lieve aumento (+0,2%, pari a +5 mila) e la crescita è dovuta alle donne e concentrata tra i 15-24enni.

(Segue)

