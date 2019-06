Lavoro, Istat: Ad aprile disoccupazione giovani sale al 31,4%

di lal

Milano, 4 giu. (LaPresse) - Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni ad aprile sale di 0,8 punti percentuali, attestandosi al 31,4%. Lo rileva l'Istat, precisando tuttavia che su base annua il dato risulta in flessione di 1,6 punti percentuali. L'istituto statistico evidenzia che per gli over 35 si osserva, invece, un lieve aumento del tasso di occupazione e un lieve calo del tasso di inattività, mentre il tasso di disoccupazione risulta stabile.

