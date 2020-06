Lavoro, Istat: Ad aprile +746 mila inattivi di cui 438 donne

di fct

Milano, 3 giu. (LaPresse) - Forte aumento degli inattivi - coloro che non hanno e non cercano un lavoro - nel mese di aprile, per effetto del lockdown. L'Istat rileva che nel mese il numero di inattivi sale di 746 mila unità, pari a un incremento del 5,4%. L'istituto di statistica segnala un incremento del 5% tra le donne (pari a +438 mila unità) e del 6% tra gli uomini (pari a +307 mila). Il tasso di inattività si attesta al 38,1% (+2 punti).

