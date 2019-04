Lavoro, Istat: A marzo tasso occupazione sale a 58,9%

di vsc

Milano, 30 apr. (LaPresse) - A marzo l'occupazione si presenta in ripresa dopo la sostanziale stabilità del mese precedente: tale aumento riporta il numero di occupati vicino ai livelli massimi registrati a metà del 2018. La stima degli occupati, rileva l'Istat, è infatti in crescita dello 0,3% rispetto a febbraio, dato pari a un incremento di 60mila unità. Il tasso di occupazione sale così di 0,2 punti percentuali al 58,9%. Anche nel periodo da gennaio a marzo 2019 l'occupazione registra una crescita rispetto ai tre mesi precedenti, sia nel complesso (+0,2%, pari a +46 mila) sia per genere. Nello stesso periodo diminuiscono i dipendenti a termine (-1,0%, -31 mila), mentre aumentano sia i dipendenti permanenti (+0,4%, +64 mila) sia gli indipendenti (+0,3%, +14 mila).

