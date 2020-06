Lavoro, Inps: Nel I trimestre calo molto forte assunzioni -24% per Covid

di fct

Milano, 18 giu. (LaPresse) - Nei primi tre mesi del 2020 le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati sono state 1.338.000, con un calo "molto forte" rispetto al primo trimestre del 2019 e pari al 24%. E' quanto rileva l'Inps nell'Osservatorio sul precariato, spiegando che la contrazione "è risultata particolarmente rilevante nel mese di marzo, per effetto dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19". Il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, ma in maniera "nettamente accentuata" per tutte le assunzioni con contratti di lavoro a termine: stagionali, intermittenti, somministrati, a tempo determinato.

