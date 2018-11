Lavoro, Inps: Nel 2017 dipendenti +4,1% annuo, apprendisti +12,4%

di vsc

Milano, 15 nov. (LaPresse) - Nel 2017 il numero di lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi gli operai agricoli e i lavoratori domestici) con almeno una giornata retribuita nell'anno è risultato pari a 15.306.007 (+4,1% rispetto al 2016), con una retribuzione media di 21.535 euro e una media di 243 giornate retribuite. Lo rileva l'Inps nel suo 'Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato'. Con riferimento alla distribuzione per qualifica, risulta prevalente la componente degli operai, che con 8.509.445 lavoratori rappresenta il 55,6% del totale, contro il 36,9% degli impiegati, il 3,4% degli apprendisti, il 3,0% dei quadri e lo 0,8% dei dirigenti. Spicca la variazione positiva, rispetto all'anno precedente, degli apprendisti (+12,4%) favorita anche dalla conclusione delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel 2016.

