Lavoro, Inps: In 7 mesi +353.176 contratti a tempo indeterminato

di lal

Milano, 19 set. (LaPresse) - Nei primi sette mesi del 2019 l'aumento netto di posti a tempo indeterminato, calcolando assunzioni e trasformazioni e sottraendo le cessazioni, è stato a 353.176 contratti in più, il 148,3% in più rispetto ai 142.238 nuovi posti stabili creati nello stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Inps nel suo Osservatorio sul precariato. Si conferma inoltre nei primi sette mesi del 2019, rispetto al 2018, l'incremento delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, che passano da 279.000 a 439.000 (+160.000, +57,5%). In crescita anche le conferme di apprendistato alla conclusione del periodo formativo (+20,1%).

