Lavoro, Inail: Infortuni mortali -3,9% a 1.089 nel 2019

di lal

Milano, 31 gen. (LaPresse) - Nel 2019 le denunce di infortunio presentate all'Inail sono state 641.638, 915 in più rispetto alle 640.723 del 2018 (+0,1%). Di queste, precisa l'istituto, 1.089 hanno avuto esito mortale. Nel 2018 erano state 44 in più, pari a 1.133. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 61.310 (+2,9%).

