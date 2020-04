Lavoro, Inail: Infortuni -16,9% in primi 3 mesi, forte influenza Coronavirus

di fct

Milano, 24 apr. (LaPresse) - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nei primi tre mesi dell'anno sono state 130.905, in calo del 16,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. E' quanto comunica l'istituto in una nota. Di queste, 166 casi hanno avuto esito mortale (-21,7%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 14.101 (-11,3%). I dati - sottolinea l'Inail - sono "fortemente influenzati dall'emergenza Coronavirus, che in marzo ha portato alla sospensione di molte attività lavorative su tutto il territorio nazionale".

Nel solo mese di marzo le denunce di infortunio sul lavoro sono state 22mila in meno rispetto al marzo 2019 (-43,6%), a causa dello stop di ogni attività produttiva considerata non essenziale per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata