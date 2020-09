Lavoro, Gentiloni: Al lavoro su salario minimo Ue

di fct

Milano, 8 set. (LaPresse) - "Stiamo lavorando sul salario minimo. Sappiamo che non è facile sia nei paesi in cui il welfare non è avanzato, sia al contrario nei Paesi in cui il welfare è molto avanzato. In entrambi i gruppi di paesi c'è una sorta di scetticismo, ma credo che sia il momento giusto per creare di avere un salario minimo in Europa". Così il Commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni al Brussels Economic Forum, ricordando come "la dimensione sociale è stata fondamentale nella nostra prima reazione" alla crisi dettata dal coronavirus, così come lo strumento Sure.

