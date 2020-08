Lavoro, al Mise 120 tavoli crisi: salvati quasi 1800 lavoratori

Roma, 19 ago. (LaPresse) - Vertenze in calo rispetto allo scorso anno, con dieci tavoli chiusi positivamente negli ultimi 12 mesi.

Sono alcune delle tendenze che emergono dal Ministero dello Sviluppo economico, secondo quanto si apprende da fonti vicine al Mise. Al momento sarebbero circa 120 i tavoli di crisi aperti, che riguardano circa 160mila lavoratori; nell'ultimo anno sono stati salvati quasi 1.800 lavoratori, grazie al buon esito di dossier come Mahle, Pernigotti (Made in Italy), Treofan, Corneliani (moda) e Sider Alloys(siderurgia). Rimane ancora aperto il caso Whirlpool, con la multinazionale Usa decisa a chiudere il sito di Napoli con i suoi 400 lavoratori il 31 ottobre.

Per settembre sono stati già fissati gli incontri per Betafence, Yokohama, Ex Embraco (a Torino) e Bekaert, mentre si attende una nuova convocazione per l'Ex Ilva, dossier comunque molto più complesso e che coinvolge da vicino anche Palazzo Chigi.

