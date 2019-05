LaPresse e Ap: le delegazioni ricevute al Quirinale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione dell'Agenzia di Stampa La Presse, guidata dal presidente Marco Durante, e dell'Agenzia Associated Press, guidata dal presidente e Amministratore Delegato, Gary Pruitt. L'incontro, molto cordiale, è durato mezz'ora. Il Presidente della Repubblica, ha apprezzato le notizie sull'accordo tra le due agenzie per la reciproca distribuzione dei materiali Ap in Italia e di LaPresse nel mondo.

La delegazione di LaPresse era formata dal presidente Marco Durante, l'amministratore delegato Roberto Boella, il direttore dell'agenzia Vittorio Oreggia e la responsabile marketing Marina Malnati. Per Ap, con Gary Pruitt (presidente e Ceo di Ap), Daisy Veerasingham (vicepresidente Ap), Sally Buzbee (direttore esecutivo dell'agenzia Ap) e Gianluca D'Aniello (responsaile dell'area tecnologica Ap).

