Landini: Salvini punta su paura, noi abbiamo altra idea di Paese

di abf

Roma, 7 feb. (LaPresse) - "Questo governo rispetto ai dritti del lavoro non cambia nulla e c'è il rischio che Salvini diventi il vero leader di questo governo. Sta costruendo il suo consenso sulla paura, è importante che domani venga fuori un'altra idea di Paese e di società". Così in diretta Facebook il segretario generale Cgil Maurizio Landini. "Puntiamo ad ottenere un confronto vero per cambiare", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata