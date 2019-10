Landini a Conte: Governo apra confronto su tutti i temi di legislatura-2-

di abf

Roma, 24 ott. (LaPresse) - Inoltre, aggiunge Landini "per noi va aperto un vero tavolo di trattativa su tutte le questioni che riguardano le pensioni, sia in termini di rivalutazione sia in termini di revisione della riforma Fornero, e anche sulla legge sulla non autosufficienza".

"È poi necessario avviare un tavolo sugli investimenti e le politiche industriali, in cui si affronti anche la discussione su quali siano le scelte che si fanno per un nuovo modello di sviluppo. Va aperto un confronto anche sul rinnovo dei contratti di lavoro, non solo pubblici, ma anche privati. Per affrontare la questione della detassazione degli aumenti dei contratti nazionali, della validità erga omnes dei contratti, per cancellare i contratti pirata ed estendere i diritti a tutti".

"Su tutti questi temi il Governo si è impegnato ad aprire un confronto con Cgil, Cisl e Uil, da completare entro aprile del prossimo anno, in modo da poterne tenere conto anche nella prossima legge di Bilancio. Sono queste - conclude Landini - le vere questioni e le vere riforme da mettere in campo, che se necessario siamo pronti a sostenere nel Paese".

