Lagarde: Su Corte tedesca Bce collabora ma non negozia indipendenza

di fct

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Forniremo tutto il nostro supporto come istituzione europea a sostegno del Consiglio direttivo, se saremo interpellati, ma senza per questo scendere a negoziati per quanto riguarda la nostra autonomia e indipendenza". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo, rispondendo a una domanda sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca. La Bce "risponde alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che ha sancito - nel dicembre 2018 - in merito alle questioni sollevate dalla Corte costituzionale tedesca. Prendiamo atto della sentenza e in particolare abbiamo preso atto che la sentenza è diretta a due attori tedeschi: Governo e Parlamento. Speriamo e confidiamo che si possa trovare una buona soluzione da parte di questi due referenti, che possa rispondere alle questioni sollevate dalla Corte", ha ricordato Lagarde.

