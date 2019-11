Lagarde: Pensiamo diversamente l'Europa, sfide sono opportunità

di lal

Milano, 22 nov. (LaPresse) - "Siamo di fronte a un contesto globale caratterizzato dall'incertezza. Ma credo che, se affronteremo questa sfida nel modo giusto, possa anche essere una finestra di opportunità". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo all'European Banking Congress di Francoforte. "Abbiamo una possibilità unica - continua Lagarde - di rispondere a un mondo in evoluzione e stimolante investendo nel nostro futuro, rafforzando le nostre istituzioni comuni e dando più forza alla seconda economia più grande del mondo". Secondo la numero uno della Bce, questo "richiede di pensare diversamente all'Europa. Quasi certamente non sarà facile. Ma come disse una volta San Francesco d'Assisi, 'inizia facendo ciò che è necessario, quindi fai ciò che è possibile e all'improvviso stai facendo l'impossibile'".

