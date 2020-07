Lagarde: Importante che leader Ue raggiungano rapidamente accordo

di fct

Milano, 16 lug. (LaPresse) - "E' importante per i leader europei raggiungere rapidamente un accordo per un pacchetto ambizioso" di misure di contrasto alla pandemia di coronavirus. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa al termine della riunione di politica monetaria.

