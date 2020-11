Lagarde (Bce): Con azioni contro Covid l'Europa è tornata

di fct

Milano, 16 nov. (LaPresse) - "Penso che l'Europa sia definitivamente tornata". E' quanto ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, al 'Pioneers of change summit' organizzato dal World Economic Forum, sottolineando che "se si guarda a programmi come il Recovery Plan, Next Generation Eu, si vede come l'Europa abbia agito insieme, senza che nessun Paese si imponesse sugli altri". Per Lagarde l'Europa ha "chiaramente impostato il terreno" per "prendere una direzione comune. Ma c'è ancora molto lavoro che deve essere fatto, supporto che deve essere dato, e condizioni finanziarie da creare che siano le migliori possinbili per supportare investimenti e finanziamenti delle banche. Ognuno deve fare la propria parte, ma adesso vediamo la destinazione".

